Covid nel Lazio, 1474 casi positivi nelle ultime 24 ore e 39 decessi. Su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.232) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.474

ladyonorato : @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza… - RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - fattoquotidiano : Covid, l’infettivologo: “Avremo restrizioni a singhiozzo fino a fine anno. Nel mondo virus molto attivo, rischio al… - vale74260884 : @PdGli @fabrizio19651 Quindi li ha uccisi lui, non il covid? Anche i 32.000 decessi in Lombardia dipendono da lui?… - elenoirebartoli : RT @perchetendenza: Per conoscere le nuove misure nel dettaglio, cliccate qui???? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Scuola. Ecco come si tornerà in classe. I problemi e i timori In classe al tempo del Covid - Fotogramma . È in piena attività il cantiere che sta lavorando al rientro in presenza, di ... che nel Lazio ha raggiunto quasi il 25% e nel Mezzogiorno supera il 40%. ...

Necessari investimenti per far ripartire l'occupazione femminile Disparità tra donne e uomini aumentate con il Covid come ha sottolineato l'analisi di Federiga Bindi Senior, fellow Institute for Women's Policy Research. Sebbene nel PNRR la parità di genere sia ...

Napoli, Giovanni non ce l'ha fatta: morto a 11 anni il bimbo col cuore danneggiato dal Covid Non ce l'ha fatta Giovanni, undici anni, il bambino di Acerra che aveva superato tenacemente il Covid ma che aveva urgentemente bisogno di un nuovo trapianto di cuore, dopo il ...

Covid nelle scuole trevigiane: ogni giorno 15 classi finiscono in quarantena TREVISO - Cala il numero di contagi Covid in Provincia di Treviso ma sale quello delle classi scolastiche. Sono ben 81 le classi degli istituti trevigiani che hanno almeno un positivo. Venti in più ri ...

