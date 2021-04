Covid | Mazzeo | ' Toscana in zona arancione | Rt sotto 1 e cala pressione su ospedali' **

(Di venerdì 16 aprile 2021) Firenze, 16 apr. - (Adnkronos) - "Il ministro Speranza ha confermato laine dunque da domani alle ore 14 anche le zone rosse locali torneranno arancioni. L'Rt è scesol'1 e oggi èta pure laera: l'occupazione dei posti letto Covid in ospedale è scesa di 77 unità (-8 nei posti letto intensivi). Continuiamo a rispettare le regole. Vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel. Insieme ne usciremo". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, con un post su Facebook.

... tornerà la zona gialla (laddove il livello dei contagi sarà più basso) e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione - aggiunge Mazzeo - Insieme a queste, ..."