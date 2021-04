Covid, l’indice Rt cala a 0,85. Terapie intensive ancora oltre la soglia critica. Rezza: «Ogni apertura comporta rischi» – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 16 aprile 2021) Buone notizie dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: la pandemia da Coronavirus, in Italia, sta allentando la morsa. l’indice Rt nazionale, valore che descrive il tasso di contagiosità del virus, negli ultimi sette giorni è infatti sceso a 0,85. Una settimana fa si attestava a 0,92, due settimane fa a 0,98 e tre settimane fa a 1,08. In un mese, anche grazie alle restrizioni adottate a marzo e aprile, l’indice si è quindi contratto di 0,23 punti. Le regioni con un indice Rt maggiore di 1 sono cinque, contro le otto della settimana precedente. Si tratta di Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta. Tra queste, la Sardegna ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3, caratterizzato cioè da rischi di tenuta del sistema sanitario ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Buone notizie dalsettimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: la pandemia da Coronavirus, in Italia, sta allentando la morsa.Rt nazionale, valore che descrive il tasso di contagiosità del virus, negli ultimi sette giorni è infatti sceso a 0,85. Una settimana fa si attestava a 0,92, due settimane fa a 0,98 e tre settimane fa a 1,08. In un mese, anche grazie alle restrizioni adottate a marzo e aprile,si è quindi contratto di 0,23 punti. Le regioni con un indice Rt maggiore di 1 sono cinque, contro le otto della settimana precedente. Si tratta di Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta. Tra queste, la Sardegna ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3, caratterizzato cioè dadi tenuta del sistema sanitario ...

Advertising

SkyTG24 : Sardegna in zona rossa dal 12 aprile: l’indice Rt è il più alto d’Italia (1.54) - amorlupi : RT @you_trend: ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Ieri era a 63. Nota metodologica completa: ht… - IoannaDementi : RT @24heuropegr: In Italia l’indice Rt scende a 0,85 (era a 0,92), Draghi: 80% italiani vaccinati entro autunno. Oggi il Governo decide il… - 24heuropegr : In Italia l’indice Rt scende a 0,85 (era a 0,92), Draghi: 80% italiani vaccinati entro autunno. Oggi il Governo dec… - artza1967 : RT @you_trend: ??#Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 61 su 100. Ieri era a 63. Nota metodologica completa: ht… -