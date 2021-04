Chicago | polizia rende pubblico video choc

Advertising

Ecco il video che racconta i drammatici momenti in cui un agente diuccide al termine di un inseguimento a piedi un ragazzo di 13 anni, di colore, Adam Toledo. Il ragazzo è stato colpito in pieno petto da un colpo di postola dopo che si era fermato. ...Nelle immagini si vede il poliziotto inseguire e poi uccidere un 13enne. 'Atroce e straziante' dichiara la sindaca Lori ...Un video diffuso dalla polizia di Chicago riapre per l'ennesima volta il dibattito negli Usa sulla preparazione delle forse dell'ordine ...Non appena però il ragazzo si è fermato e ha alzato le mani, il poliziotto ha sparato uccidendolo sul colpo. Dopo che il 13enne era scappato di casa, è stato fermato dalla polizia assieme a un 21enne ...