Battlefield 6 solo su PC | PS5 e Xbox Series X|S | noto leaker lo svela – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 16 aprile 2021) Unafferma che6 arriveràsu PC, PS5 eXS. In altre parole, abbandonerà PS4 eOne..6 potrebbe non arrivare su PS4 eOne. Secondo un, Tom Henderson, è credibile che il gioco di DICE sia destinato a usciresu PS5 eXS, oltre che su PC ovviamente. Questo inoltre indicherebbe che l’uscita diGame Pass – già al centro di un precedente rumor – è sempre più credibile. Henderson spiega infatti che a oggi non ha ancora sentito nulla di concreto riguardo alla … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Battlefield solo

Ovviamente, si trattadi congetture, prendete tutto con il solito bel paio di pinze rinforzate . I rumor, in larga maggioranza, affermano che il prossimo gioco disarà presentato il ...6 potrebbe usciresu PC e console di attuale generazione, secondo le indiscrezioni che circolano online. Tom Henderson , che sarebbe a conoscenza di molte informazioni sul prossimo ...Un noto leaker afferma che Battlefield 6 arriverà solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. In altre parole, abbandonerà PS4 e Xbox One.. Battlefield 6 potrebbe non arrivare su PS4 e Xbox One. Secondo un ...Un leaker ha ipotizzato di recente che Battlefield 6 potrebbe non approdare su PS4 e Xbox One, scopriamo insieme perché.