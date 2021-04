Barbara Nalin: il cuore non ha circonferenza (Di venerdì 16 aprile 2021) L’autrice racconta la storia di Isabeau Biot, una ragazza creativa con la passione per la danza e per la moda. Ironica e brillante, è però anche fragile e insicura a causa del rapporto quasi inesistente con i genitori – che non l’hanno mai fatta sentire amata e accettata – e per il suo aspetto fisico, che non rispecchia i rigidi e illusori canoni estetici propinati dalla televisione e dai social network. Isabeau è infatti una ragazza dalle forme morbide, che ha trovato nel cibo una consolazione per le sue mancanze affettive. La incontriamo dopo aver ricevuto una grande umiliazione: il suo ex ragazzo ha reso virale un video intimo della loro relazione, e l’ha quindi esposta al giudizio e alle offese di tutti. Anche i suoi genitori non pensano al dolore della figlia ma si preoccupano solo della loro reputazione, e la fanno sentire ingiustamente in colpa. Per cercare di arginare il ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) L’autrice racconta la storia di Isabeau Biot, una ragazza creativa con la passione per la danza e per la moda. Ironica e brillante, è però anche fragile e insicura a causa del rapporto quasi inesistente con i genitori – che non l’hanno mai fatta sentire amata e accettata – e per il suo aspetto fisico, che non rispecchia i rigidi e illusori canoni estetici propinati dalla televisione e dai social network. Isabeau è infatti una ragazza dalle forme morbide, che ha trovato nel cibo una consolazione per le sue mancanze affettive. La incontriamo dopo aver ricevuto una grande umiliazione: il suo ex ragazzo ha reso virale un video intimo della loro relazione, e l’ha quindi esposta al giudizio e alle offese di tutti. Anche i suoi genitori non pensano al dolore della figlia ma si preoccupano solo della loro reputazione, e la fanno sentire ingiustamente in colpa. Per cercare di arginare il ...

Barbara Nalin presenta il suo nuovo romance "Il cuore non ha circonferenza"

Barbara Nalin presenta il suo nuovo romance “Il cuore non ha circonferenza” “Il cuore non ha circonferenza” ci spinge a riflettere sul concetto di bellezza, sia interiore che esteriore, ricordandoci quali sono davvero le cose importanti: l’amore, prima di tutto per noi stessi ...

