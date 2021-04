Atp Montecarlo | Fognini eliminato da Ruud in due set

Advertising

SkySport : ?? Montecarlo, Tsitsipas in semifinale: affronterà Evans ?? 'I sacrifici fatti stanno pagando' ?? Risultati e programm… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@fabiofogna si ferma contro il muro di #Ruud e saluta la “sua” Montecarlo @ROLEXMCMASTERS - tuttoatalanta : TASPORT24 - ATP Montecarlo, Fognini eliminato ai quarti da Rudd - Eurosport_IT : La corsa di Fabio #Fognini a #Montecarlo s'infrange su Casper Ruud ???????? #EurosportTENNIS #RolexMCMasters - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: .@fabiofogna si ferma contro il muro di #Ruud e saluta la “sua” Montecarlo @ROLEXMCMASTERS -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Montecarlo

La corsa di Fabio Fognini all'Masters 1000 disi interrompe ai quarti di finale, di fronte a un grande Casper Ruud . Il norvegese stende l'italiano in due set , archiviando la pratica in un'ora e 36 minuti e dopo ...DIRETTA2021: FOGNINI ELIMINATO Fabio Fognini è stato eliminato ai quarti di finale del torneo2021 perché ha perso in due set contro il norvegese Casper Ruud con il punteggio di ...Non ci sarà nessun bis di Fabio Fognini al Masters 1000 di Monte Carlo. “Con i due giovani siamo coperti per i prossimi dieci ann. Sinner è già a un livello super-alto e ha un team pazzesco. Inutile d ...Montecarlo, 16 aprile 2021 - La corsa di Fabio Fognini all'ATP Masters 1000 di Montecarlo si interrompe ai quarti di finale, di fronte a un grande Casper Ruud. Il norvegese stende ...