Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 15 aprile 2021

(Di venerdì 16 aprile 2021): idei programmi più visti di15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 4913 spettatori (20.82% di share); su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosi ha avuto 2942 spettatori, 17.13% di share. Il film La fredda luce del giorno su Italia1 ha avuto 1416 spettatori (5.55%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 414 spettatori (1.65%), mentre il film Il professore cambia scuola su Rai3 ne ha portati a casa 1301 (5.09%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1071 spettatori (5.69%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita ...

15 aprile: nuovo appuntamento con L'isola dei famosi, terzo episodio sesta stagione di Un passo dal cielo Anche ieri sera, giovedì 15 aprile 2021, la sfida intra le reti ammiraglie Rai e Mediaset ha visto la messa in onda di Un passo dal cielo 6 su Rai1 e de L'isola dei famosi su Canale5; nella medesima serata Rai2 ha trasmesso un nuovo ...Tv,DayTime Pomeriggio, 14 aprile Oggi è un Altro Giorno: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. La Vita in ...Ecco gli ascolti tv della serata di giovedì 15 aprile: i dati auditel rivelano che la serata la vince Un passo dal cielo 6 ...Allo Stabile di Torino il Teatro abbraccia il Video. Si provano gli spettacoli che andranno in scena alla riapertura e si documenta il lavoro con riprese cinematagrafiche. Valerio Binasco, forse la mi ...