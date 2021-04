Alta velocità, Italo punta sul Cilento: “Diretti per Agropoli, Vallo e Sapri” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Segnali di ripartenza. Anche Italo porta i servizi dell’Alta velocità in Cilento. Una bella foto di Agropoli in home page introduce il messaggio “Italo ti porta in Cilento, Lamezia Terme e Reggio Calabria!”. Nello specifico: “Con 2 treni al giorno, Italo arriva fino a Reggio Calabria senza cambi intermedi, con collegamenti per Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Raggiungi le meraviglie del Cilento e della Calabria passando per Agropoli, Vallo Della Lucania, Sapri, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno, Villa S.Giovanni e Reggio Calabria”. Effettivamente, una simulazione fatta per il giorno 18 maggio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Segnali di ripartenza. Ancheporta i servizi dell’in. Una bella foto diin home page introduce il messaggio “ti porta in, Lamezia Terme e Reggio Calabria!”. Nello specifico: “Con 2 treni al giorno,arriva fino a Reggio Calabria senza cambi intermedi, con collegamenti per Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Raggiungi le meraviglie dele della Calabria passando perDella Lucania,, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno, Villa S.Giovanni e Reggio Calabria”. Effettivamente, una simulazione fatta per il giorno 18 maggio ...

