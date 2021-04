Agroalimentare | CIA | via libera a export in Cina varietà da risotto italiane

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo un lungo negoziato è arrivato l’ok delle Autorità competenti di Pechino all’import delle nostreda, vere eccellenze del Made in Italy. Grazie a questo accordo, il riso italiano potrà esser apprezzato anche inda decine di milioni di consumatori. “Un viatanto atteso su un mercato di primaria rilevanza per l’italiano – commenta Dino Scanavino, presidente di Cia-Agricoltori Italiani –. Si tratta di un successo che ha visto le istituzioni e la filiera risicola nazionale unite in difesa del riso italiano e alla conquista di nuove quote di mercato. Per l’Italia, primo produttore europeo, si apre ora un mercato importante, con milioni di cinesi pronti ad apprezzare il nostro”. L’Italia – ...