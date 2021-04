A Cuba sta per terminare l’era Castro (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprile Cuba saluterà l’era Castro. In occasione dell’VIII Congresso del Partito Comunista (16-19 aprile), l’ottantanovenne Raul lascerà la conduzione del partito all’attuale presidente Cubano Miguel Díaz-Canel. Raul, fratello del leggendario Fidel, aveva già annunciato il suo addio nel 2018: le dimissioni dovrebbero rappresentare il preludio al passaggio del testimone a una generazione più InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 aprile 2021) Il 16 aprilesaluterà. In occasione dell’VIII Congresso del Partito Comunista (16-19 aprile), l’ottantanovenne Raul lascerà la conduzione del partito all’attuale presidenteno Miguel Díaz-Canel. Raul, fratello del leggendario Fidel, aveva già annunciato il suo addio nel 2018: le dimissioni dovrebbero rappresentare il preludio al passaggio del testimone a una generazione più InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Cuba sta La Russia non è interessata ad avere un dialogo costruttivo con l'Europa ... ha criticato Bruxelles per la sua politica delle sanzioni e detto che l'Ue sta usando metodi del ... che ha costretto Borrell a condannare la politica statunitense nei confronti di Cuba e a evidenziare ...

Cuba (di nuovo) libre. Lascia anche Raúl, l'ultimo dei Castro L’ottavo Congresso del Partito comunista cubano che si apre oggi rinnoverà la dirigenza: il vecchio segretario passerà lo scettro al delfino Díaz-Canel, che gli è già subentrato alla presidenza ...

L'analisi. Solita cosmesi di un’ennesima «rivoluzione» cubana Questa scena l’abbiamo già vista tre anni fa. Quando l’Asamblea Nacional del Poder Popular designò l’allora cinquantasettenne Díaz-Canel quale successore di Raúl Castro ...

