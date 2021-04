Wash Dog | a Curno un salone di bellezza per gli amici a quattro zampe

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un vero e propriodiper gli, tra bagno self service, toelettatura professionale, trattamento igienizzante all’ossigeno attivo, fitness, servizio di lavanderia. Questo e molto altro èDog, aperto nel 2015 in via Enrico Fermi 56 è diventato nel tempo un punto di riferimento per tutti i proprietari di cani e gatti. Merito dei tanti e comodi servizi messi a disposizione. Come il sistema di lavaggio self service, disponibile dalle 8 alle 22 per lavare Fido in completa autonomia, senza vincoli di orari o giorni di attesa. A disposizione si trovano anche vasche ed attrezzature professionali, igienizzate automaticamente alla fine di ogni lavaggio per garantire la massima disinfezione ai clienti successivi. E poi shampoo e ...