Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all'economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3% nel 2025. Sono, secondo quanto si apprende, alcune delle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri che ha varato il Documento di economia e Finanza e la nuova richiesta di extraindebitamento da inviare al Parlamento per l'autorizzazione. E' a doppia cifra, secondo quanto apprende l'ANSA, il deficit per il 2021 che il governo prevede con il Def, oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. L'indebitamento netto vola infatti all?11,8% - dal 9,5% del 2020 - visto il rallentamento della crescita e soprattutto per effetto del doppio scostamento di bilancio.

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Def, via libera Cdm con scostamento di 40 miliardi Dal Consiglio dei ministri 30 miliardi di nuovi investimenti, deficit sotto 3% nel 2025 E' arrivato, dopo meno di un'ora di riunione, il via libera del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro. Lo si apprende da fonti di governo al termine del ...

Via libera del Cdm al Def: approvato lo scostamento da 40 miliardi Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al Recovery Plan da circa 30 miliardi per dare una spinta aggiuntiva all'economia e riuscire a riportare il deficit sotto il 3%...

Consob dà il via libera all'acquisizione di Borsa Italiana - Ultima Ora Agenzia ANSA Unicredit:via libera soci a nuovo cda, cedola, compensi MILANO, 15 APR - L'assemblea degli azionisti di Unicredit ha approvato, con il 97,89% del capitale sociale presente e avente diritto al voto il bilancio 2020. Sì con il 99,06% (voti contrari 0,38%) al ...

Riapertura stadi, Malagò: "L'apertura del calcio è un'apertura di speranza" Il presidente del CONI, durante la presentazione della CEV Champions League Super Finals, ha parlato della riapertura degli stadi ...

