Sabatini | “Quando presi Iturbe alla Roma ero convinto di fare una cavolata | ma avevo battuto la Juve sul mercato”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 15 aprile 2021) Intervistato da Rete Oro, l’ex ds dellaWalterha parlato di un retroscena didilavorava nella Capitale. Adesso è il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact eguarda sempre in giro in cerca di talenti:ha raccontato, in particolare, dell’acquisto didal Verona in giallorosso: “l’ho preso c’era un’euforia popolare perché aveva fatto molto bene al Verona. Ho detto che me lo sentivo che stavo facendo una. C’era anche un antagonismo con lantus, volevo inorgoglire i tifosi della. E’ un errore psichico.poi ha segnatoLazio nel derby, in quel momento mi ha ...