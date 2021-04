(Di giovedì 15 aprile 2021) Stava pulendo la suaquando un, partito accidentalmente, ha raggiunto e ucciso lache era in casa con lui. E’ successo ieri pomeriggio a Gallicano del Lazio. L’uomo, unadi 53 anni, era nell’abitazione in via Prenestina Antica quando con l’arma di ordinanza ha esploso accidentalmente due colpi, uno dei quali ha colpito e ucciso la42enne morta sul. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati impegnati nelle indagini, la salma è stata portata a Tor Vergata per l’autopsia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sole24ore : Treno «Covid-free» al via il 16 aprile sulla Roma-Milano. Parte solo chi è negativo al test - italiaserait : Roma, parte colpo mentre pulisce pistola: guardia giurata uccide cognata - SkyTG24 : Gallicano nel Lazio, gli parte un colpo mentre pulisce la pistola e uccide la cognata - Laura6989457040 : RT @Armaduc4: Buongiorno Roma “E ci sei adesso tu Al centro dei pensieri miei La parte interna dei respiri tu sarai La volontà Che non si l… - rep_roma : Roma, guardia giurata pulisce la pistola: parte un colpo che uccide la cognata [aggiornamento delle 09:31] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma parte

Non post - comunista, ma neo - comunista ' , edizioni Efesto,2021), è quello di ripercorrere, proprio nell'anno in cui ricorre il centenario del PCI, una biografia inancora sconosciuta, ...Una donna di 42 anni è stata uccisa da un colpo di pistola a casa del cognato. È accaduto ieri a , in provincia di . Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati per i rilievi e della ...Caro direttore, le proposte per utilizzare i fondi messi a disposizione dal Next Generation Eu( NgEu) per la capitale d’Italia sono gravemente insufficienti. Le responsabilità ...Da Via del Nazareno, sede nazionale del Pd, trapela grande entusiasmo per i sondaggi in vista delle prossime amministrative eppure nessuno parla di numeri. Nel frattempo Letta incontra Speranza e si p ...