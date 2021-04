Riaperture maggio, la posizione del Pd (Di giovedì 15 aprile 2021) Sulle possibili Riaperture, oggetto in queste ore del confronto tra governo e regioni, il Pd sembra sposare la linea della prudenza. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di ‘Studio24’ su Rainews 24 ha affermato che è necessario “arrivare con tempi certi a un progressivo allentamento in linea con il miglioramento dei dati. Il rischio di arrivarci e poi non gestire con progressività le aperture può generare un effetto boomerang che va in tutti i modi evitato, perché non si farebbe né il bene delle persone dal punto di vista sanitario, né dell’economia”. Sulle Riaperture, ha continuato Orlando, “c’è stata una discussione che è partita da punti di vista differenti, ma che poi è arrivata sempre a un equilibrio condiviso” ma continuare a far vivere i punti differenti “anche nel dibattito pubblico rischia di creare disorientamento. Quando si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Sulle possibili, oggetto in queste ore del confronto tra governo e regioni, il Pd sembra sposare la linea della prudenza. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso di ‘Studio24’ su Rainews 24 ha affermato che è necessario “arrivare con tempi certi a un progressivo allentamento in linea con il miglioramento dei dati. Il rischio di arrivarci e poi non gestire con progressività le aperture può generare un effetto boomerang che va in tutti i modi evitato, perché non si farebbe né il bene delle persone dal punto di vista sanitario, né dell’economia”. Sulle, ha continuato Orlando, “c’è stata una discussione che è partita da punti di vista differenti, ma che poi è arrivata sempre a un equilibrio condiviso” ma continuare a far vivere i punti differenti “anche nel dibattito pubblico rischia di creare disorientamento. Quando si ...

