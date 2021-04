Qual è il futuro dell’ex Ilva di Taranto (Di giovedì 15 aprile 2021) Con un aumento di capitale di 400 milioni di euro, Invitalia entra nell‘ex Ilva di Taranto. L’agenzia del ministero dell’Economia (Mef) ha sottoscritto azioni ordinarie della società Am InvestCo Italy, controllata di Arcelor Mittal e a capo dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa. Così nasce Acciaierie d’Italia, l’entità pubblico-privata che prende in gestione l’impianto di Taranto. Am InvestCo Italy è l’affittuaria con obbligo di acquisto dei rami dell’azienda Ilva in amministrazione straordinaria e per cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro. Invitalia ha potuto effettuare l’operazione con i contributi in conto capitale assegnati dal Mef e così ha acquisito il 50% dei diritti di voto in Am InvestCo, ora Acciaierie d’Italia. Ma non è finita qui. Tra un anno, a maggio 2022, è previsto un ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) Con un aumento di capitale di 400 milioni di euro, Invitalia entra nell‘exdi. L’agenzia del ministero dell’Economia (Mef) ha sottoscritto azioni ordinarie della società Am InvestCo Italy, controllata di Arcelor Mittal e a capo dello stabilimento siderurgico più grande d’Europa. Così nasce Acciaierie d’Italia, l’entità pubblico-privata che prende in gestione l’impianto di. Am InvestCo Italy è l’affittuaria con obbligo di acquisto dei rami dell’aziendain amministrazione straordinaria e per cui Arcelor Mittal ha già investito 1,8 miliardi di euro. Invitalia ha potuto effettuare l’operazione con i contributi in conto capitale assegnati dal Mef e così ha acquisito il 50% dei diritti di voto in Am InvestCo, ora Acciaierie d’Italia. Ma non è finita qui. Tra un anno, a maggio 2022, è previsto un ...

Advertising

Controcultura1 : Qual è il futuro della Regionale 8, strada che dovrebbe collegare Talsano ad Avetrana e decongestionare il traffico… - calciomercatoit : ?? MOMENTO SONDAGGIO ?? Tiene banco il futuro di #Donnarumma: qual è la scelta migliore per la sua carriera? - RulingCompanie1 : Qual è il ruolo che, in questo periodo complesso e sfidante, i #GeneralCounsel sono chiamati a ricoprire all'intern… - micheleficara : Cosa è realmente a favore il Bitcoin e qual è il suo futuro - fracchio_2 : RT @James49756297: Sondaggio per i giovani o i giovanili che frequentano Twitter Qual è le tua #Speranza dopo questo anno? Come vedi il fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Qual futuro Vaccini, Figliuolo: "Con gli over 70 al sicuro riapriremo l'Italia". "Abbiamo capacità per farcela" Ecco qual è lo spirito dell'ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne ... Gli esperti ritengono che il vaccino del futuro sia quello a Rna messaggero piuttosto che quello a ...

Bitcoin come oro digitale. Una prospettiva multi - asset Quindi, qual è l'adeguata quantità di bitcoin in un portafoglio? I nostri risultati sono ... e c'è ancora un'enorme incertezza relativa al suo futuro rispetto ad asset class con una storia molto più ...

Qual è l'auto del futuro? Formiche.net Qual è il futuro dell'ex Ilva di Taranto Lo Stato entra nella nuova società che gestirà l'acciaieria più grande d'Europa: 400 milioni di investimento di Invitalia in accordo con Arcelor Mittal. Ecco le condizioni ...

Adl cerca un nuovo allenatore: il futuro di Ringhio Gattuso Napoli – Nonostante i continui buoni risultati di mister Rino Gattuso sulla panchina azzurra, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis è propenso al cambio di allenatore per la prossima stagione ...

Eccoè lo spirito dell'ordinanza con cui abbiamo imposto la priorità agli anziani, checché ne ... Gli esperti ritengono che il vaccino delsia quello a Rna messaggero piuttosto che quello a ...Quindi,è l'adeguata quantità di bitcoin in un portafoglio? I nostri risultati sono ... e c'è ancora un'enorme incertezza relativa al suorispetto ad asset class con una storia molto più ...Lo Stato entra nella nuova società che gestirà l'acciaieria più grande d'Europa: 400 milioni di investimento di Invitalia in accordo con Arcelor Mittal. Ecco le condizioni ...Napoli – Nonostante i continui buoni risultati di mister Rino Gattuso sulla panchina azzurra, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis è propenso al cambio di allenatore per la prossima stagione ...