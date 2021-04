PA | Margiotta “Bene accordo sui comparti | ora subito i contratti”

(Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta in modalità telematica la riunione tra Aran, con la presenza del presidente Antonio Naddeo, e le confederazioni sindacali rappresentative relativa alla definizione del Ccnq suie sulle aree di contrattazione.Per la Confsal hanno partecipato il vice segretario generale e vicario, Massimo Battaglia, unitamente a Vincenzo, vice segretario generale, Elvira Serafini, segretario generale Snals e Gianni Recchia, vice segretario generale della Fials.Il segretario generale della Confsal Angelo Raffaele, ha espresso “grande soddisfazione per la sottoscrizione dell’suidi contrattazione e ci auguriamo venga presto definito l’per le aree dirigenziali. Ora ci sono tutte le condizioni per aprire le auspicate ...

Si è svolta in modalità telematica la riunione tra Aran, con la presenza del presidente Antonio Naddeo, e le confederazioni sindacali rappresentative relativa alla definizione del Ccnq sui comparti e ...
ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta in modalità telematica la riunione tra Aran, con la presenza del presidente Antonio Naddeo, e le confederazioni sindacali rappresentative relativa alla definizione del C ...