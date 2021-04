Napoli, previsto sciopero Anm: info e dettagli (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Anm ha indetto uno sciopero per il prossimo venerdì 23 maturato dalle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGLFNA, USB che hanno proclamato uno di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. Motivazioni dello sciopero: accordi migliorativi di natura economica. Spettanze arretrate. Miglioramento gestione del personale e del servizio. Adeguamenti e incentivi salariali Operatori di esercizio L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: • Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus). • ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Anm ha indetto unoper il prossimo venerdì 23 maturato dalle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGLFNA, USB che hanno proclamato uno didi 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. Motivazioni dello: accordi migliorativi di natura economica. Spettanze arretrate. Miglioramento gestione del personale e del servizio. Adeguamenti e incentivi salariali Operatori di esercizio L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: • Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Mergellina chiuso. Attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus). • ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, previsto sciopero #Anm: info e dettagli ** - sergioalesi : RT @rosanna_vespoli: #Trieste...Collegamento ferroviario con Interporto Pordenone..Ci fa piacere!..ma QUANDO si capirà che i PORTI di #Gioi… - rosanna_vespoli : #Trieste...Collegamento ferroviario con Interporto Pordenone..Ci fa piacere!..ma QUANDO si capirà che i PORTI di… - federturismo : #Recoview/3. E' online il programma ed è possibile accreditarsi per il primo dei quattro hackathon, che si terrà a… - rep_napoli : Johnson&Johnson, sospesa la distribuzione in Europa, l'arrivo in Campania era previsto per venerdì [di Antonio di C… -