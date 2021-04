MotoGP Portogallo, Rossi fiducioso: 'In Europa sarà più semplice' (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo aver sofferto più del previsto nei primi due Gran Premi della stagione in Qatar, per Valentino Rossi e il team Petronas è arrivato il momento di ripartire da zero dalla prima gara europea, che si ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo aver sofferto più del previsto nei primi due Gran Premi della stagione in Qatar, per Valentinoe il team Petronas è arrivato il momento di ripartire da zero dalla prima gara europea, che si ...

Advertising

Gazzetta_it : Valentino Rossi: 'Francesca? Non l’avrei conosciuta se non fosse stata un’ombrellina' @MotoGP @ValeYellow46 - realferrarista : RT @FormulaPassion: #Yamaha, #Vinales: “#Portimao circuito ottimo per i sorpassi” #MotoGP #PortugueseGP ???? - FormulaPassion : #Yamaha, #Vinales: “#Portimao circuito ottimo per i sorpassi” #MotoGP #PortugueseGP ???? - sportface2016 : #MotoGP, #PortugueseGP: le parole di Valentino #Rossi - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Red Bull MotoGP™ Rookies Cup: Si riparte dal Portogallo) è stato pubblicato sul sito… -