MotoGP, GP Portogallo 2021. Vinales: “Portimao pista che mi piace” (Di giovedì 15 aprile 2021) “L’anno scorso non abbiamo avuto troppi problemi, abbiamo spinto troppo e ci siamo persi un po’ ma posso andare veloce su questa pista: ora lo abbiamo capito, Portimao mi piace”. Queste le parole di Maverick Vinales alla vigilia del week-end del GP del Portogallo. “Veniamo da una gara difficile ma il ritmo è stato buono, cercheremo di sfruttare al meglio il potenziale della M1 – afferma il pilota spagnolo della Yamaha – Marquez? Siamo contenti di riavere Marc, è importante per il Mondiale. Per me sarebbe stato difficile restare fuori per così tanto tempo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “L’anno scorso non abbiamo avuto troppi problemi, abbiamo spinto troppo e ci siamo persi un po’ ma posso andare veloce su questa: ora lo abbiamo capito,mi”. Queste le parole di Maverickalla vigilia del week-end del GP del. “Veniamo da una gara difficile ma il ritmo è stato buono, cercheremo di sfruttare al meglio il potenziale della M1 – afferma il pilota spagnolo della Yamaha – Marquez? Siamo contenti di riavere Marc, è importante per il Mondiale. Per me sarebbe stato difficile restare fuori per così tanto tempo”. SportFace.

Advertising

FormulaPassion : #MotoGP | #Lorenzo: “#Marquez a podio nel #PortugueseGP mi sorprenderebbe” - zazoomblog : MotoGP GP Portogallo 2021 Mir: “Tracciato che mi piace moltissimo abbiamo una grande chance” - #MotoGP #Portogallo… - sportface2016 : #MotoGP, #PortugueseGP: le parole di #Vinales in conferenza - sportface2016 : #MotoGP, le parole di #Mir in vista del #PortugueseGP - gaaiakh : RT @SkySportMotoGP: ???? A Portimao Bestia ha realizzato il suo sogno ?? @eneabastianini torna in Portogallo da Campione della #Moto2 ?? @MotoG… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo MotoGP, Marquez in conferenza a Portimao (Portogallo): "Non sarò subito lo stesso" Ora l'appuntamento su Sky Sport MotoGP con Racebook per tutti gli approfondimenti, nella settimana del ritorno di Marc ...

MotoGP - GP Portimao Conferenza Stampa: Marc Marquez, 'Non aspettatevi nulla questo weekend' MotoGP Rientro Marc Marquez GP Portogallo - Marc Marquez è stato l'indiscusso protagonista della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della MotoGP 2021. Il pilota della ...

MotoGP, GP Portogallo 2021. Vinales: “Portimao pista che mi piace” “L’anno scorso non abbiamo avuto troppi problemi, abbiamo spinto troppo e ci siamo persi un po’ ma posso andare veloce su questa pista: ora lo abbiamo capito, Portimao mi piace”. Queste le parole di M ...

MotoGP | Lorenzo: “Marquez a podio mi sorprenderebbe” Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove mes ...

Ora l'appuntamento su Sky Sportcon Racebook per tutti gli approfondimenti, nella settimana del ritorno di Marc ...Rientro Marc Marquez GP- Marc Marquez è stato l'indiscusso protagonista della conferenza stampa del Gran Premio del, terzo appuntamento della2021. Il pilota della ...“L’anno scorso non abbiamo avuto troppi problemi, abbiamo spinto troppo e ci siamo persi un po’ ma posso andare veloce su questa pista: ora lo abbiamo capito, Portimao mi piace”. Queste le parole di M ...Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove mes ...