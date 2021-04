Letta incontra il fondatore di Open Arms Salvini attacca | “Non ho parole”

(Di giovedì 15 aprile 2021) E’ polemica per l’incontro tra Enricoe ildi: “Il tempo è galantuomo”. ROMA – E’ polemica per l’incontro tra Enricoe ildi. Il segretario del Partito Democratico sui social ha pubblico una foto che lo ritrae con Oscar Camps dopo un breve dialogo. “Bello scambio di idee – il commento dell’ex premier – tante preoccupazioni e anche qualche elemento di speranza“. È venuto a trovarmi ?@campsoscar?, ildi ?@fund?. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni, e anche qualche elemento di speranza. pic.twitter.com/4PkD10I76U— Enrico(@Enrico) April 15, 2021 La ...

Il leader della Lega ha replicato al tweet dipubblicando sui suoi social un duro post. 'Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open ...i partiti dopo l'approvazione dello scostamento e del Def. Stime positive sulla crescita. L'asse fra ministri di centrodestra.fa da sè e parla con il premier. In difficoltà il M5s che ...Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l'incontro con il fondatore dell'Ong Open Arms Enrico Letta oggi ha… Leggi ...Speriamo che, almeno, il fondatore di Open Arms da esperto di navigazione abbia regalato a Enrico Letta , che ha incontrato, una bussola. Per ...