Lecce - Ricerca Cgil - UniSalento | I salentini chiedono interventi per il benessere collettivo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tuttavia la prospettiva delineata dai cittadini intervistati suggerisce che essi siano essenziali per la garanzia delquotidiano e quindi debbano essere ripristinati in forme innovative. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Ricerca

Il disegno dellaLaè stata condotta focalizzando l'analisi su tre contesti specifici -, Casarano e Corigliano d'Otranto - scelti secondo un criterio di significatività sotto ......del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr - Nanotec) di, in collaborazione con i colleghi dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e dell'Università di Maastricht, ha condotto una...Presentata la ricerca “Abitare il territorio fragile”, promossa dalla Cgil e condotta da UniSalento I salentini chiedono investimenti nell’economia fondamentale per lo sviluppo del benessere collettiv ...Sviluppato un sistema miniaturizzato capace di far crescere selettivamente e di differenziare neuroni e cellule di Schwann. Lo studio, condotto dall’Istituto di nanotecnologia del Cnr di Lecce in coll ...