Laura Boldrini dopo l'intervento: 'È andato tutto bene. Grazie per il sostegno e l'affetto' (Di giovedì 15 aprile 2021) dopo l'annuncio del ricovero, Laura Boldrini ha rassicura sulla sua salute. "L'intervento è andato bene", inizia così il post che l'ex presidente della Camera pubblica sui social. "dopo un passaggio ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021)l'annuncio del ricovero,ha rassicura sulla sua salute. "L'", inizia così il post che l'ex presidente della Camera pubblica sui social. "un passaggio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Laura Boldrini dall'ospedale: 'L'intervento è andato bene, ringrazio per sostegno e affetto' #lauraboldrini… - matteosalvinimi : Le battaglie politiche lasciano il posto agli auguri di pronta guarigione, sulla salute non si scherza. In bocca al… - Giorgiolaporta : Forza Laura. Sei la persona più distante politicamente da me, ma faccio il tifo per te e stavolta devi vincere! Aug… - NicolaConcilio : RT @mattinodinapoli: Laura Boldrini dall'ospedale: «Intervento è andato bene. Prova durissima perché il dolore è veramente forte» https://t… - lifestyleblogit : Laura Boldrini si è operata, come sta: 'Sarà lunga' - -