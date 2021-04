La libertà annega in un bicchier d’acqua

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Martedì 13 aprile era l’inizio del Ramadan, che terminerà il 12 maggio. In questa occasione, i musulmani osservano un digiuno molto severo – né cibo né bevande – dall’alba al tramonto. Intorno alle 15.00, il marchio Evian su Twitter ha pubblicato un messaggio apparentemente banale: “Ritwittate se avete già bevuto un litro di Evian oggi”. La pubblicità ha scatenato una vera e propria campagna d’odio per la controllata della Danone. Evian è accusata di razzismo. Così, il brand ha deciso di scusarsi pubblicamente. Il filosofo Raphaël Enthoven ha chiesto a Evian di fare mea culpa per simili pubblicità nel giorno di Yom Kippur, quando gli ebrei digiunano. In effetti non resta che buttarla sul ridere. Ma di questo passo, la Francia rischia davvero di affogare in un. Via la carne di maiale da tutte le mense scolastiche. Via le immagini ...