“Juve, molla Ronaldo. In panchina ti serve Gattuso” (Di giovedì 15 aprile 2021) Stefano Tacconi, ex portiere della Juve, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato del momento dei bianconeri Dopo le vittorie contro Napoli e Genoa in casa, la Juventus ha allontanato, almeno per il momento, le tante critiche che le sono piovute addosso. I bianconeri sono terzi in classica a 12 punti dall’Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Stefano Tacconi, ex portiere della, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato del momento dei bianconeri Dopo le vittorie contro Napoli e Genoa in casa, lantus ha allontanato, almeno per il momento, le tante critiche che le sono piovute addosso. I bianconeri sono terzi in classica a 12 punti dall’Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Hart82Sci : @Luissss97 Ma infatti. A prescindere che sia vera, finta, na cazzata sta cosa juve. Ha rotto ampiamente le palle st… - Michele16519651 : RT @ilbianconerocom: Emerson Palmieri-Juve, ci risiamo. Dal Santos al tentativo nell'ultimo giorno dello scorso mercato, Paratici non molla… - ilbianconerocom : Emerson Palmieri-Juve, ci risiamo. Dal Santos al tentativo nell'ultimo giorno dello scorso mercato, Paratici non mo… - infoitsport : Pogba e il consiglio dell'ex compagno: la Juve non molla - RomanoTrullese : @glmdj La Juve non molla i due centrali,difficilmente ricompra chi ha venduto -

Ultime Notizie dalla rete : Juve molla Biondi (IlSole24Ore): "Napoli, Juve ed Inter hanno chiesto le dimissioni di Dal Pino, il motivo è importante" ... da parte di sette club di Serie A, tra cui Napoli, Juve ed Inter, per la questione dei diritti TV. ... Diritti TV? C'è stato un tira e molla. C'è stata l'attribuzione a Dazn per le restanti partite, che ...

Biodi Ilsole24ore: 'Napoli, Juve e Inter contro Dal Pino. Ecco le motivazioni' ... da parte di sette club di Serie A, tra cui Napoli, Juve ed Inter, per la questione dei diritti TV. ... minacciando di non far partire il prossimo campionato di Serie A: ' C'è stato un tira e molla. C'è ...

Biondi (IlSole24Ore): “Napoli, Juve ed Inter hanno chiesto le dimissioni di Dal Pino, il motivo è importante” In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Biondi, giornalista de IlSole24Ore. “La notizia del giorno è la richiesta di dimissioni di Dal Pino, da parte ...

Llorente: “Legato molto alla Juve, dispiace che stia vivendo delle difficoltà” Prosegue il lavoro di preparazione della Juventus in vista della prossima partita in calendario contro l'Atalanta. Dopo i due successi consecutivi in campionato contro Napoli e Genoa, i bianconeri si ...

... da parte di sette club di Serie A, tra cui Napoli,ed Inter, per la questione dei diritti TV. ... Diritti TV? C'è stato un tira e. C'è stata l'attribuzione a Dazn per le restanti partite, che ...... da parte di sette club di Serie A, tra cui Napoli,ed Inter, per la questione dei diritti TV. ... minacciando di non far partire il prossimo campionato di Serie A: ' C'è stato un tira e. C'è ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Biondi, giornalista de IlSole24Ore. “La notizia del giorno è la richiesta di dimissioni di Dal Pino, da parte ...Prosegue il lavoro di preparazione della Juventus in vista della prossima partita in calendario contro l'Atalanta. Dopo i due successi consecutivi in campionato contro Napoli e Genoa, i bianconeri si ...