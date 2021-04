Juve-Chelsea: scambio Alex Sandro-Emerson? (Di giovedì 15 aprile 2021) Oltre al.centrocampo e all’attacco, anche la fascia sinistra della Juventus dovrebbe subire una rivoluzione. Se quella destra è destinata ad offrire maggiori garanzie con l’accoppiata Cuadrado-Danilo, non si può dire lo stesso per quella mancina dove Alex Sandro sta deludendo le aspettiva. Da qui l’idea di uno scambio Juve-Chelsea per il trasferimento del brasiliano a Londra e dell’italiano Emerson Palmieri a Torino. Juve-Chelsea: scambio di terzini? Le due società ne stanno parlare anche per capire come rendere fattibile l’operazione dal punto di vista economico. Alex Sandro, 30 anni, pesa a bilancio per circa 4 milioni di euro e la sue cessione garantirebbe una discreta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Oltre al.centrocampo e all’attacco, anche la fascia sinistra dellantus dovrebbe subire una rivoluzione. Se quella destra è destinata ad offrire maggiori garanzie con l’accoppiata Cuadrado-Danilo, non si può dire lo stesso per quella mancina dovesta deludendo le aspettiva. Da qui l’idea di unoper il trasferimento del brasiliano a Londra e dell’italianoPalmieri a Torino.di terzini? Le due società ne stanno parlare anche per capire come rendere fattibile l’operazione dal punto di vista economico., 30 anni, pesa a bilancio per circa 4 milioni di euro e la sue cessione garantirebbe una discreta ...

Advertising

junews24com : Calciomercato Juve, una big inglese propone lo scambio in difesa. Ultime - - EdMond13387935 : @FBiasin Non è una scienza esatta e quindi vale tutto ma sinceramente non vedo, in questo momento, la #Juve inferio… - Freddyascott : @LeonettiFrank Credi Pirlo rimanga? Io credo che tutto parta dall’avere anche un allenatore di un certo tipo, come… - MRC_typing : Le trasferte europee dell’Ajax sotto la gestione Ten Hag (dai gironi in poi) 18/19: vs Bayern, 1-1 vs Benfica, 1-1… - igol28 : @AntonelloAng @TweetGino @SkySport Sulla carta? Può essere. Ma come ha fatto un 'piccolo Liverpool' a eliminare nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chelsea Udinese, Llorente: 'De Paul pronto al grande salto. Su Conte e la Juve...' ...legate al mercato e non solo CLICCA QUI! CONTE ALL'INTER - 'Ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia' Juve. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e ...

Llorente elogia Conte: "Pensavo fosse pazzo, è capace di ogni impresa" Ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia' Juve. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno al Chelsea e vincerà al secondo anno all'Inter. È capace di ogni impresa'.

Calciomercato Juve, una big inglese propone lo scambio in difesa. Ultime Juve e Chelsea studiano uno scambio di calciomercato mettendo sul piatto due terzini sinistri. La situazione Il calciomercato della Juve ruota anche intorno alla possibile di cessione di Alex Sandro.

Higuaìn svela il compagno ideale d’attacco: non è Ronaldo, né Messi In un'intervista Higuaìn ha rivelato chi è stato il partner d'attacco ideale, a sorpresa non è Cristiano Ronaldo né Messi.

...legate al mercato e non solo CLICCA QUI! CONTE ALL'INTER - 'Ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia'. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno ale ...Ho pensato che presto avrebbe interrotto il dominio della 'mia'. Antonio ha vinto al primo anno a Torino, al primo anno ale vincerà al secondo anno all'Inter. È capace di ogni impresa'.Juve e Chelsea studiano uno scambio di calciomercato mettendo sul piatto due terzini sinistri. La situazione Il calciomercato della Juve ruota anche intorno alla possibile di cessione di Alex Sandro.In un'intervista Higuaìn ha rivelato chi è stato il partner d'attacco ideale, a sorpresa non è Cristiano Ronaldo né Messi.