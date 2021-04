Il Covid, il dolore e la speranza a Bergamo: in un libro le riflessioni del vescovo Francesco (Di giovedì 15 aprile 2021) Un testimone particolare, alla guida della Chiesa della provincia più colpita dal Covid, così il vescovo Francesco Beschi ha annotato alcune profonde riflessioni in questo anno che ha segnato per sempre la terra bergamasca. “La Pandemia del dolore e la speranza” raccoglie testi scritti di monsignor Beschi durante quest’anno di pandemia. Temporalmente, essi si collocano in modo particolare nel periodo compreso tra marzo-dicembre 2020. Il vescovo di Bergamo accompagna la sua Chiesa e la sua gente particolare, aiutandola a vivere la complessa situazione determinata dal Coronavirus alla luce del Vangelo. Se la pandemia avvicina l’uomo alle sofferenze che Cristo patisce nella Passione, la gioia della Pasqua, che si protrae per un tempo molto lungo, per ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Un testimone particolare, alla guida della Chiesa della provincia più colpita dal, così ilBeschi ha annotato alcune profondein questo anno che ha segnato per sempre la terra bergamasca. “La Pandemia dele la” raccoglie testi scritti di monsignor Beschi durante quest’anno di pandemia. Temporalmente, essi si collocano in modo particolare nel periodo compreso tra marzo-dicembre 2020. Ildiaccompagna la sua Chiesa e la sua gente particolare, aiutandola a vivere la complessa situazione determinata dal Coronavirus alla luce del Vangelo. Se la pandemia avvicina l’uomo alle sofferenze che Cristo patisce nella Passione, la gioia della Pasqua, che si protrae per un tempo molto lungo, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dolore Addio ad Alessandro, 'gigante buono' di Battipaglia, stroncato dal Covid a 37 anni Tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza comparsi sui social per ricordarlo, dove il 37enne era stato soprannominato come il "gigante buono", per la sua massiccia corporatura, per il grande ...

Lutto per Ivana Mrazova, è morto il papà ... il suo compagno ormai da tre anni, che l'ha supportata in questo momento di dolore così profondo. ...difficile per Ivana poter raggiungere i suoi familiari a causa delle restrizioni imposte dal Covid - ...

Beppe Piedimonte stroncato dal Coronavirus, una vita accanto ai grandi registi del cinema RECANATI - Lutto a Recanati per la scomparsa di Giuseppe Antonio Piedimonte. Aveva 70 anni ed era ricoverato al Covid center di Civitanova. Da tutti conosciuto come Beppe, Piedimonte si ...

Autista di scuolabus sconfitto dal Covid, addio a Pasquale Castellano: due città lo piangono OSIMO - Osimo e Castelfidardo piangono un’altra vittima del Covid, Pasquale Castellano, 66 anni. Dopo alcuni giorni all’ospedale di Torrette, le sue condizioni di salute sono ...

