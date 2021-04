 Ha 28 anni ed è bellissima | la figlia di David Hasselhoff è cresciuta e oggi è una delle modelle curvy più richieste

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il suo nome completo è Hayley Amber, ha un papà e una mamma famosi ed è una super modella. Il padre,, è stato la star di Supercar e Baywatch e Supercar e anche la mamma, Pamela Bach, è una nota attrice. Lainvece si è lanciata con la moda plus size e sta avendo un grandissimo successo, tanto che è proprio lei la prima “modella” in assoluto a guadagnarsi la cover di un “Playboy” europeo, quello tedesco. “Papà è sempre stato favorevole alla mia carriera ed è orgoglioso di me”, ha detto la modella, che posa in Senza veli per Ellen von Unwerth, mostrando le sue forme burrose: “Questa copertina è importante per affermare il concetto di inclusività verso l’emancipazione femminile…” ha scritto ladell’attore sul suoprofilo ...