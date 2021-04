F1, Gp Imola 2021: il programma (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il trionfo di Hamilton in Bahrain la F1 torna in Europa, per il Gp di Imola. Il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato reintegrato in calendario lo scorso anno con la pandemia e confermato per la stagione 2021. Gli orari del gran premio sono stati modificati a causa del funerale del Principe Filippo, previsto nel Regno Unito alle 16:00 di sabato. Il programma del F1 Gp di Imola Venerdì 16 aprile – Libere 1, ore 11:00 (diretta Sky) / Libere 2, ore 14:30 (diretta Sky) Sabato 17 aprile – Libere 3, ore 11:00 (diretta Sky, differita Tv8 ore 13:00) / Qualifiche, ore 14:00 (diretta Sky e Tv8) Domenica 18 aprile – Gara, ore 15:00 (diretta Sky e Tv8) I precedenti in Emilia Romagna A Imola si è corso fino al 2006, con 8 vittorie della Ferrari. Schumacher è il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo il trionfo di Hamilton in Bahrain la F1 torna in Europa, per il Gp di. Il circuito Enzo e Dino Ferrari diè stato reintegrato in calendario lo scorso anno con la pandemia e confermato per la stagione. Gli orari del gran premio sono stati modificati a causa del funerale del Principe Filippo, previsto nel Regno Unito alle 16:00 di sabato. Ildel F1 Gp diVenerdì 16 aprile – Libere 1, ore 11:00 (diretta Sky) / Libere 2, ore 14:30 (diretta Sky) Sabato 17 aprile – Libere 3, ore 11:00 (diretta Sky, differita Tv8 ore 13:00) / Qualifiche, ore 14:00 (diretta Sky e Tv8) Domenica 18 aprile – Gara, ore 15:00 (diretta Sky e Tv8) I precedenti in Emilia Romagna Asi è corso fino al 2006, con 8 vittorie della Ferrari. Schumacher è il ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, tutto quello che c'è da sapere sul GP Emilia Romagna a Imola #SkyMotori #F1 #Formula1 - mattiamaestri46 : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #ImolaGp???? GP Imola 2021-Meteo: domenica rischio pioggia… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: FORMULA1 #F1, 58 anni di #ImolaGP: i momenti passati alla storia @F1 - drivingitalia : RSS #ImolaGP by Drivingitalia: per vincere tutti la Formula Hybrid 2021! Iscrizione libera ??… - sportli26181512 : F1, GP Emilia Romagna: il meteo dal circuito di Imola: Cielo nuvoloso sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari per tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Imola 2021 Domenicali: "Spero che a Monza ci sia il pubblico" Il GP di Imola avra' un futuro? Gia' l'anno scorso si era parlato di caso isolato e ora siamo tornati. Chiaro che dobbiamo bilanciare i gran premi storici con quelli delle aree in via di sviluppo. Mi ...

Vasco Rossi sposta il tour al 2022 ...ferma la mia musica - dice Vasco - e la buona notizia e che il 12.11.2021 uscira il nuovo album'. Ecco le nuove date: 24 maggio 2022 Milano " Ippodromo Milano Trenno (ex IDays); 28 maggio 2022 Imola "...

F1 – La Ferrari ed Imola, una storia d’amore senza tempo Il mondiale di Formula 1 si sposta ad Imola, dove la Ferrari ha scritto pagine di storia dell'automobilismo. Il grande Enzo volle la pista.

F1, GP Imola 2021. Secondo round della sfida Hamilton vs Verstappen. La Ferrari punta a essere la terza forza Il secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 andrà in scena in Italia, per la precisione a Imola. Inizialmente, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari non era stato inserito in calendario, ma la ...

Il GP diavra' un futuro? Gia' l'anno scorso si era parlato di caso isolato e ora siamo tornati. Chiaro che dobbiamo bilanciare i gran premi storici con quelli delle aree in via di sviluppo. Mi ......ferma la mia musica - dice Vasco - e la buona notizia e che il 12.11.uscira il nuovo album'. Ecco le nuove date: 24 maggio 2022 Milano " Ippodromo Milano Trenno (ex IDays); 28 maggio 2022"...Il mondiale di Formula 1 si sposta ad Imola, dove la Ferrari ha scritto pagine di storia dell'automobilismo. Il grande Enzo volle la pista.Il secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 andrà in scena in Italia, per la precisione a Imola. Inizialmente, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari non era stato inserito in calendario, ma la ...