F1, Gp Emilia Romagna 2021. Hamilton: “Red Bull? Sarà divertente” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ho delle sensazioni positive perché ho vinto, il week-end è stato difficile per noi ed è chiaro che la Red Bull abbia iniziato bene: hanno un buon pacchetto e Max guida bene. Non sappiamo cosa aspettarci di qui in avanti ma sicuramente Sarà molto divertente”. Dopo il successo in Bahrain nella gara inaugurale del Mondiale di Formula 1, Lewis Hamilton punta al bis nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna sul circuito di Imola. “Abbiamo lottato in passato con la Ferrari, dobbiamo tenere la testa giù e continuare a lavorare. Ci piace questa sfida ed è emozionante per tutti – prosegue il campione del mondo della Mercedes – Spero sia una battaglia entusiasmante per i fan, a me piace lottare con i migliori piloti per cercare di fare qualcosina in più rispetto all’avversario”. La F1 ha cambiato ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ho delle sensazioni positive perché ho vinto, il week-end è stato difficile per noi ed è chiaro che la Redabbia iniziato bene: hanno un buon pacchetto e Max guida bene. Non sappiamo cosa aspettarci di qui in avanti ma sicuramentemolto”. Dopo il successo in Bahrain nella gara inaugurale del Mondiale di Formula 1, Lewispunta al bis nel Gran Premio dell’sul circuito di Imola. “Abbiamo lottato in passato con la Ferrari, dobbiamo tenere la testa giù e continuare a lavorare. Ci piace questa sfida ed è emozionante per tutti – prosegue il campione del mondo della Mercedes – Spero sia una battaglia entusiasmante per i fan, a me piace lottare con i migliori piloti per cercare di fare qualcosina in più rispetto all’avversario”. La F1 ha cambiato ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna GP Emilia Romagna, Leclerc: "In gara non siamo forti come in qualifica" ... sarà una battaglia serrata ma se faremo tutto alla perfezione credo sia un obiettivo raggiungibile ", dice Charles nel giovedì del GP dell'Emilia Romagna. GP Emilia Romagna: 58 anni di un circuito ...

Mick Schumacher: 'Più sereno, in gara ho 57 giri di esperienza in più' Leclerc: 'Non lascio la Ferrari per soldi, ho un obiettivo' Il bagaglio del Bahrain Dal GP dell'Emilia Romagna Schumacher si aspetta di mettere a frutto i primi insegnamenti a bordo di una F1, pur ...

F1, Valtteri Bottas: “Possiamo migliorare molto, al momento siamo cacciatori e non prede…” Secondo capitolo della stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021 e nuova occasione per Valtteri Bottas per mettersi in luce. Dopo un esordio sfortunato nel Gran Premio del Bahrain, con un pit-stop che ...

GP Emilia Romagna, la conferenza dei top team A Imola si da il via al weekend, che vedrà correre il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, con la conferenza stampa del giovedì.

