Elisa Isoardi infortunio | costretta a rientrare in Italia

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 aprile 2021)a causa dell’incidente all’occhio avvenuto mentre cucinava èa lasciare il reality e tornare inper accertamenti– dopo un mese di Isola dei Famosi e l’eliminazione al televoto flash, per poi accettare di rimanere in gioco a Playa Esperanza – èa lasciare il reality. Dopo aver partecipato alla nona puntata e essersi sottoposta a un nuovo controllo nel corso della prova ricompensa non appena è rientrata ha raccontato a Ilary Blasi cosa le ha detto il medico, rassicurando sua madre e i familiari e i telespettatori: “Per ora è tutto sotto controllo purtroppo devo tornare inper accertamenti. Scusa l’emozione – dice la conduttrice rivolgendosi a Ilary – ma non me l’aspettavo. Io avevo bisogno di ...