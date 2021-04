Due docenti Uniud fra gli esperti chiamati dal Governo

(Di giovedì 15 aprile 2021) A Paolo Coppola e Marina Brollo,rispettivamente di Informatica al dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche e di Diritto del lavoro al dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine, sono stati assegnati daldue importanti incarichi. Paolo Coppola è stato nominato fra i consulenti della Presidenza del Consiglio per il miglioramento della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Marina Brollo entra invece a far parte del gruppo di studio “Lavoro agile”, nominato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Coppola lavorerà a stretto contatto con il ministro all’Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, Vittorio Colao. Il suo compito sarà quello di agevolare la transizione al digitale, che potrà colmare un gap informatico che ogni anno, oltre ad allungare i tempi della pubblica ...

