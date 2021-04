Dl Covid: ok a emendamento M5s sul diritto alla disconnessione con smart working, possibile anche con figli in dad o quarantena (Di giovedì 15 aprile 2021) La pandemia ha costretto o, a seconda dei casi, dato l’opportunità a milioni di lavoratori di lavorare da casa. Ma tra i nodi tuttora irrisolti della modalità ‘da remoto’ ci sono la possibilità di usufruirne in caso di didattica a distanza o quarantena di un figlio e il diritto alla disconnessione. Entrambi gli aspetti sono entrati nel dibattito legislativo, con un emendamento M5s al decreto Covid approvato dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera, che prevede fino al 30 giugno la possibilità per il lavoratore dipendente con un figlio minore di 16 anni in didattica a distanza o in quarantena di svolgere l’attività da casa. Obiettivo, superata l’emergenza, è affrontare il punto in senso generale, con un aggiornamento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) La pandemia ha costretto o, a seconda dei casi, dato l’opportunità a milioni di lavoratori di lavorare da casa. Ma tra i nodi tuttora irrisolti della modalità ‘da remoto’ ci sono la possibilità di usufruirne in caso di didattica a distanza odi uno e il. Entrambi gli aspetti sono entrati nel dibattito legislativo, con unM5s al decretoapprovato dalle commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera, che prevede fino al 30 giugno la possibilità per il lavoratore dipendente con uno minore di 16 anni in didattica a distanza o indi svolgere l’attività da casa. Obiettivo, superata l’emergenza, è affrontare il punto in senso generale, con un aggiornamento della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid emendamento Dl Covid, con lo smart working arriva il diritto alla disconnessione Per tutti coloro che lavorano in smart working arriva il ' diritto alla disconnessione '. Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera, infatti, hanno approvato un emendamento al decreto Covid che riconosce 'alla lavoratrice o al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle ...

Dl Covid, con smart working diritto a disconnessione Arriva il 'diritto alla disconnessione' per chi è in smart working. Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Covid che riconosce 'alla lavoratrice o al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle ...

Covid e smart working, nel nuovo Dl arriva il "diritto alla disconnessione" Secondo quanto trapela sarebbe in dirittura d’arrivo il cosiddetto “diritto alla disconnessione”, ovvero lo scollegamento “dalle strumentazioni tecnologiche e fatti salvi eventuali periodi di reperibi ...

Decreto Covid, approvato diritto alla disconnessione per chi lavora in smart working Le commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera approvano l'emendamento che riconosce il diritto alla disconnessione a chi lavora in smart working ...

