Delegazione turca in visita in Egitto per una "normalizzazione" (Di giovedì 15 aprile 2021) Delegazione turca in visita in Egitto? I due avversari in Medio Oriente tornano a parlarsi. Dopo la ripresa dei rapporti diplomatici avvenuta un mese fa tra Il Cairo e Ankara, la notizia della visita ufficiale a maggio di una Delegazione di vice ministri turchi apre le prospettive per un maggiore disgelo nella regione. Il punto

Turchia, a maggio delegazione del governo in Egitto ISTANBUL - Una delegazione governativa turca a livello di viceministri si recherà la prima settimana di maggio in Egitto su invito delle autorità del Cairo. Lo ha annunciato stamani il ministro degli Esteri di ...

Ue e Turchia si trovano dalla stessa parte nella questione ucraina ... inviando in Donbass una delegazione capeggiata dalla responsabile militare dell'ambasciata Usa a ... Inoltre la presenza turca è utile all'Unione: Ankara e Bruxelles hanno gli stessi obiettivi, entrambi ...

Delegazione turca in visita in Egitto per una “normalizzazione” Delegazione turca in visita in Egitto: due grandi nemici si tengono la mano, che sia un disgelo? Scopriamo tutti i dettagli. Periodico Daily ...

Turchia, a maggio delegazione governo in Egitto (ANSAmed) - ISTANBUL, 15 APR - Una delegazione governativa turca a livello di viceministri si recherà la prima settimana di maggio in Egitto su invito delle autorità del Cairo. Lo ha annunciato staman ...

