Decreto Sostegni Bis: Cambiano le Regole (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti spiega il cambio di strategia del Governo con il Decreto Sostegni bis per rafforzare gli aiuti alle imprese in difficoltà: “Va valutato non tanto il fatturato, quanto la perdita del risultato di esercizio”. Il Decreto legge Sostegni ora in vigore basa la valutazione del danno alle imprese sulla diminuzione del fatturato. Con le modifiche previste entro la fine di Aprile si passerà al calcolo della diminuzione del margine operativo lordo. Questo dovrebbe accadere in particolare per chi ha subito l’arresto delle attività dovuto alle chiusure preventive. Il fatturato è la somma dei ricavi ottenuta da una azienda attraverso la vendita di beni o servizi registrati ai fini IVA. Il margine operativo lordo invece è un indicatore del reddito di un’azienda che si basa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti spiega il cambio di strategia del Governo con ilbis per rafforzare gli aiuti alle imprese in difficoltà: “Va valutato non tanto il fatturato, quanto la perdita del risultato di esercizio”. Illeggeora in vigore basa la valutazione del danno alle imprese sulla diminuzione del fatturato. Con le modifiche previste entro la fine di Aprile si passerà al calcolo della diminuzione del margine operativo lordo. Questo dovrebbe accadere in particolare per chi ha subito l’arresto delle attività dovuto alle chiusure preventive. Il fatturato è la somma dei ricavi ottenuta da una azienda attraverso la vendita di beni o servizi registrati ai fini IVA. Il margine operativo lordo invece è un indicatore del reddito di un’azienda che si basa ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Ristoratori e Partite Iva sono scesi nuovamente in piazza. Sapete quanto ricevono con il decreto sostegni? Lo abbi… - fattoquotidiano : DL SOSTEGNI Il condono agli evasori contenuto nel decreto Sostegni arriva in Parlamento con il marchio d’infamia a… - Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - sparlamento : Sostegno al fatturato e costi fissi, le priorità della maggioranza di Governo nel #decretosostegni, anche per le… - PMI_it : Ristori nel Decreto Sostegni bis: bilancio e fatturato nel calcolo: Ristori alle Partite IVA nel Decreto Sostegni b… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Draghi conferma bonus INPS senza ISEE. Chi sono i fortunati! Così, i sostegni e i bonus che saranno erogati in seguito all'approvazione del decreto - legge 22 marzo 2021, numero 41 , il cosiddetto Decreto Sostegni, a cui ha lavorato nelle scorse settimane il ...

Reddito di emergenza, le istruzioni per ottenere fino a 840 euro. Domande entro aprile Arrivano le istruzioni dettagliate dell Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilit (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficolt a causa dell emergenza epidemiologica da COVID - 19, in possesso dei ...

Riaperture, in arrivo il piano. Giorgetti: “Se questi sono i dati, possibile programma dalla prossima settimana” Il ministro si sofferma anche sul decreto Sostegni Bis, atteso verso fine mese, evidenziando che si dovrà valutare la possibilità di prolungare la scadenza per il rimborso dei prestiti introdotti dai ...

Confagricoltura Umbria: esoneri contributivi, finalmente operative le esenzioni richieste. Tutte le filiere a cui è rivolto l'esonero Anche Confagricoltura Umbria esprime così soddisfazione per l'emanazione, da parte INPS, delle istruzioni operative per accedere all'esonero straordinario dei contributi previden ...

Così, ie i bonus che saranno erogati in seguito all'approvazione del- legge 22 marzo 2021, numero 41 , il cosiddetto, a cui ha lavorato nelle scorse settimane il ...Arrivano le istruzioni dettagliate dell Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dalche prevede il riconoscimento di tre mensilit (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficolt a causa dell emergenza epidemiologica da COVID - 19, in possesso dei ...Il ministro si sofferma anche sul decreto Sostegni Bis, atteso verso fine mese, evidenziando che si dovrà valutare la possibilità di prolungare la scadenza per il rimborso dei prestiti introdotti dai ...Anche Confagricoltura Umbria esprime così soddisfazione per l'emanazione, da parte INPS, delle istruzioni operative per accedere all'esonero straordinario dei contributi previden ...