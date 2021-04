Advertising

zazoomblog : Auto Todde: avanti con incentivi e sviluppare infrastrutture - #Todde: #avanti #incentivi #sviluppare - Affaritaliani : Auto, Todde: avanti con incentivi e sviluppare infrastrutture -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Todde

Come governo dobbiamo aiutare il nostro Paese e intervenire su tre aspetti in contemporanea e in modalità di sistema", ha detto. "E' importante - ha continuato - intervenire sulla domanda e ...... cui parteciperà anche il viceministro del Mise, Alessandra. 'Spero che sia venuto il momento ... La crisi Covid ha riportato in primo piano il tema dell'di proprietà, ma per tutelare l'...Milano, 15 apr. (askanews) - Il governo è pronto a intervenire per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente con la ...Milano, 6 apr. (askanews) – La transizione verso la nuova mobilità sostenibile si riflette nelle abitudini dei consumatori. In Italia il 69% di chi è intenzionato a comprare un’auto pensa a motorizzaz ...