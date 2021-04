Assassin’s Creed Valhalla: espansione L’Ira dei Druidi rimandata, nuova data d’uscita – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Assassin’s Creed Valhalla si arricchirà più tardi del previsto della nuova espansione L’Ira dei Druidi, che è stata rimandata da questo al prossimo mese.. Assassin’s Creed Valhalla vede spostarsi l’uscita della sua nuova espansione L’Ira dei Druidi, precedentemente annunciata per questo mese e rimandata invece da Ubisoft al mese prossimo, con la nuova data di uscita fissata per il 13 maggio 2021. L’Ira dei Druidi era stata annunciata il mese scorso con data iniziale al 29 aprile, ma evidentemente gli ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021)si arricchirà più tardi del previsto delladei, che è statada questo al prossimo mese..vede spostarsi l’uscita della suadei, precedentemente annunciata per questo mese einvece da Ubisoft al mese prossimo, con ladi uscita fissata per il 13 maggio 2021.deiera stata annunciata il mese scorso coniniziale al 29 aprile, ma evidentemente gli ...

Advertising

Kingdom995 : @ForHonorGame Ci può tornare l'evento Assassin's creed sul For honor? - Multiplayerit : Assassin's Creed Valhalla: espansione L'Ira dei Druidi rimandata, nuova data d'uscita - IldiariodiJess : @Lebowski_98 Non c’è niente di male! Io non ho mai giocato gli assassin’s creed e li ho tutti devo solo iniziare. C… - Asgard_Hydra : Assassin's Creed Valhalla: espansione L'Ira dei Druidi rimandata, nuova data d'uscita - - GamingToday4 : Assassin’s Creed Valhalla: espansione L’Ira dei Druidi rimandata, nuova data d’uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed GTA V, Assassin's Creed e gli altri, quando una mappa fa il gioco Fastweb.it