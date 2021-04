Arrivata a 100 000 euro la raccolta fondi per Malika “Una parte la darò in beneficenza”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) 100.000. Ha tanto èla solidarietà nei confronti diChaly, la ragazza ventiduenne di Castelfiorentino insultata e cacciata di casa dai suoi genitori per la sola “colpa” di amare un’altra donna. La sua storia ha colpito l’Italia intera, che ha risposto con un’ondata di generosità senza precedenti, raccogliendo attraverso unasu Gofundme la bellezza di centomila, al di là di ogni più rosea aspettativa. Una cifra che ha sorpreso la stessa, che, nel ringraziare tutti, ha annunciato che userà questa cifra per pagare lo psicologo, le spese legali, mentre il resto sarà destinato inin favore di altri ragazzi e ragazze in difficoltà. “Non vergognatevi per chi siete e per chi amate” “Non vergognatevi ...