A SAN GIORGIO DI NOGARO IL SECONDO CENTRO DI FORMAZIONE WEPN (Di giovedì 15 aprile 2021) Alla radici del talento, “puntata” numero 2. Il Pordenone Calcio ha scelto la sede del SECONDO CENTRO di FORMAZIONE WEPN. Sarà San GIORGIO di NOGARO, in provincia di Udine, dove da anni la Sangiorgina – già fra le 42 realtà del progetto affiliazioni neroverde – rappresenta un punto di riferimento nella crescita ed educazione dei giovani calciatori. Si tratta del SECONDO CENTRO di FORMAZIONE, progetto che si avvale della partnership con Vitis Rauscedo, dopo quello attivato con l’Eclisse Carenipievigina a Pieve di Soligo. «La nostra collaborazione con il Pordenone, avviata nel 2016/2017, compie un salto di qualità davvero importante – afferma il presidente della Sangiorgina Franco Michele Venturini -. Un “regalo” speciale per il ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 aprile 2021) Alla radici del talento, “puntata” numero 2. Il Pordenone Calcio ha scelto la sede deldi. Sarà Sandi, in provincia di Udine, dove da anni la Sangiorgina – già fra le 42 realtà del progetto affiliazioni neroverde – rappresenta un punto di riferimento nella crescita ed educazione dei giovani calciatori. Si tratta deldi, progetto che si avvale della partnership con Vitis Rauscedo, dopo quello attivato con l’Eclisse Carenipievigina a Pieve di Soligo. «La nostra collaborazione con il Pordenone, avviata nel 2016/2017, compie un salto di qualità davvero importante – afferma il presidente della Sangiorgina Franco Michele Venturini -. Un “regalo” speciale per il ...

