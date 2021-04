Zlatan Ibrahimovic comproprietario di una società di scommesse | rischia da una super multa 30 milioni alla squalifica per tre anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ha una quota in unadi: per un calciatore è un’infrazione grave al regolamento che potrebbe portare a sanzioni anche pesanti. Dopo la vicenda del leone ucciso in una battuta di caccia e la cena in zona rossa all’interno di un ristorante di Milano, nuovi guai per, che potrebbe essere sospeso per aver infranto le norme etiche della Fifa. Standoversione online del quotidiano svedese Aftonbladet, l’attaccante del Milan è a rischio di sanzioni per la sua partecipazione nelladiBethard. I regolamenti Fifa e Uefa stabiliscono che i giocatori che hanno interessi finanziari nelledinon sono autorizzati a partecipare alle loro competizioni. E secondo Aftonbladet, ...