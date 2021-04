Via libera del Senato alla mozione per conferire la cittadinanza a Zaki. Fico: “Andremo fino in fondo, anche su Regeni” (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Aula del Senato ha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti e nessun contrario l’ordine del giorno che impegna il Governo “ad avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la cittadinanza italiana”. Lo studente dell’Università di Bologna è da più di un anno in prigione in Egitto, suo Paese di origine (leggi l’articolo). “Le nuove testimonianze raccolte dalla Procura di Roma sul caso di Giulio Regeni – ha scritto su in un post su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico commentando il via libera della mozione per Zaki – rappresentano un segnale importantissimo. Sono un contributo essenziale per rimuovere la cappa di ombre, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Aula delha approvato con 208 voti a favore, 33 astenuti e nessun contrario l’ordine del giorno che impegna il Governo “ad avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine dia Patrick Georgelaitaliana”. Lo studente dell’Università di Bologna è da più di un anno in prigione in Egitto, suo Paese di origine (leggi l’articolo). “Le nuove testimonianze raccolte dProcura di Roma sul caso di Giulio– ha scritto su in un post su Facebook il presidente della Camera Robertocommentando il viadellaper– rappresentano un segnale importantissimo. Sono un contributo essenziale per rimuovere la cappa di ombre, ...

