Tina Cipollari ancora assente a Uomini e Donne | Ha litigato con Maria De Filippi?

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è una storica e agguerrita opinionista del talk show. Da un po’ di tempo manca dalla trasmissione diDee si vocifera di una possibile discussione tra le due. E’ veramente così?De– Political24è uno dei volti del programma diDeanche per questo la sua inspiegabile assenza si sta facendo sentire. Ormai manca da due settimane, salvo un collegamento virtuale con lei da casa che però non ha convinto completamente gli spettatori. Il 2 Aprile scorso, proprio in quest’ultima occasione, la conduttrice le aveva chiesto: “sei in arresto?”. Per tutta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Durante la 16edizione, condotta all'epoca da Barbara D'Urso , conobbe Kikò Nalli, hair stylist ed ex marito di, con il quale ebbe un'intensa e appassionata storia d'amore, conclusa in ...Arrivano le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne , datata sabato 10 aprile. In questa puntata è ancora assentee nessuno accenna una parola sulla questione. Nel frattempo Gemma Galgani ha deciso di riprovarci con Nicola Vivarelli , conosciuto anche come Sirius. Il ragazzo però è stato chiaro, ...La prolungata assenza di Tina Cipollari da Uomini e Donne continua ad allarmare i fan: le ultime indiscrezioni sull'opinionista Sono parecchie le indiscrezioni che stanno circolando ultimamente su ...Anche se non si fa vedere negli studi di U&D da più di quindici giorni, Tina Cipollari continua a regalare spunti di discussione ai fan del programma. In un'intervista che ha rilasciato di ...