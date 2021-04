Taiwan: Cina a Usa,basta messaggi errati a indipendentisti (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Cina esorta Washington a smettere di inviare segnali sbagliati alle forze di "indipendenza di Taiwan": è la risposta del portavoce del ministero degli Esteri Zhao LIjian in merito all'invio degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Laesorta Washington a smettere di inviare segnali sbagliati alle forze di "indipendenza di": è la risposta del portavoce del ministero degli Esteri Zhao LIjian in merito all'invio degli ...

Advertising

AssLechLecha : #GeoRelazioni: nuovo video per le nostre #GeoRelazioni. Si parla della faglia geopolitica più calda del mondo: la r… - fisco24_info : Taiwan: Cina a Usa,basta messaggi errati a indipendentisti: Irritazione Pechino su invio prima missione del preside… - Kapparar1 : RT @GeopoliticalCen: degli aerei su Taiwan per dichiarare la sovranità cinese sull’isola. Ovviamente se lo facessero verrebbero abbattuti,… - Kapparar1 : RT @GeopoliticalCen: Hu Xijin, l’editore capo del Global Times, giornale del partito comunista cinese, ha scritto che se gli Usa continuera… - ETicaNews : Il cammino rialzista degli #ETF #SRI azionari in @BorsaItalianaIT non trova ostacoli ad aprile. Neanche alcune tens… -