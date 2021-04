Superbike | Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi impressionano nei test di Aragon | Tito Rabat accumula chilometri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Si sono concluse le due giornate didedicate allaal MotorLand. Tra i nove piloti impegnati sul tracciato spagnolo in vista del via della stagione 2021 termina con il miglior tempo firmato da. Dopo una prima giornata con temperature tutto sommato normali, nella seconda la colonnina di Mercurio è diventata protagonista, non rovinando il lavoro in pista delle scuderie. Ad ogni modo il maggior numero di giri veloci è arrivato nell’ultima ora del turno pomeridiano, con una situazione più fresca. L’1’48.780 finale permette adi arrivare a soli 13 millesimi dal giro record messo a segno da Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) nella Superpole del Round di Teruel 2020. Una prestazione assolutamente da sottolineare per il britannico. A quasi ...

Advertising

OA_Sport : #Superbike, Scott #Redding e Michael Ruben #Rinaldi impressionano nei test di Aragon, Tito #Rabat accumula chilomet… - corsedimoto : SUPERBIKE - Le #Ducati #Superbike impressionano ad Aragon, specie quella di Scott #Redding. Continua la caccia a Jo… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Scott

Anche il secondo giorno di test dellasi è concluso in quel di Aragon, con unoRedding in grande spolvero. Dopo una mattinata di lavoro con gomme usate infatti l'inglese è riuscito ad abbassare notevolmente il proprio ...Dopo l'exploit di Chaz Davies, il pilota più veloce al termine della prima giornata di testsul circuito di Aragon, èRedding a chiudere in vetta alla classifica l'intensa e importante due giorni di prove in vista del primo appuntamento della nuova stagione che debutterà il ...La Superbike ha atteso il 'nuovo debutto' di Davies e ad Aragon è stato piuttosto rapido. Ducati schiera tutte carte per battere Rea: saranno abbastanza?Si sono concluse le due giornate di test dedicate alla Superbike al MotorLand Aragon. Tra i nove piloti impegnati sul tracciato spagnolo in vista del via della stagione 2021 termina con il miglior tem ...