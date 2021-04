Studentessa bendata | flash mob domani 15 aprile davanti al’USR Veneto

(Di mercoledì 14 aprile 2021), giovedì 15, dalle ore 15.00 alle ore 15.30, saremoall'Ufficio Scolastico Regionale delin via Forte Marghera. Unmob organizzato per denunciare gli episodi di umiliazioni durante le interrogazioni e le verifiche in dad. L'articolo .

in Dad, scatta l'interrogazione parlamentare al Miur. La vicenda dellache è stata costretta a bendarsi con una sciarpa durante l'interrogazione ha indignato gli ...Casi registrati anche in una classe del biennio al liceo Calini, con unache ha "... Ho protestato e non mi sono, ma la richiesta mi ha provocato molta agitazione e, alla fine dell'...Il professor Losapio insegna all’Isis Carniello a Brugnera. «Il caso della studentessa bendata non è figlia della Dad, ma di una concezione tradizionale dell’insegnamento - dice ...La foto rubata dalla classe online è emblematica. Una minorenne bendata durante l’interrogazione che si stava svolgendo in dad ...