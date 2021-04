“Sto bene”. Albano Carrisi aggiorna i fan sulla sua vita privata. E sulla Lecciso… (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il noto cantante Albano Carrisi è stato vaccinato contro il Covid-19. Come sta adesso? Ecco le sue parole! E’ arrivato anche per il cantante Albano Carrisi il momento di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Nell’ultimo periodo l’ex marito di Romina Power aveva a lungo parlato di questo importante traguardo pur lasciandosi andare anche ad alcune critiche sul discusso vaccino AstraZeneca. In merito all’ipotesi di ricevere la dose di vaccino prodotta dal colosso anglo-svedese il leone di Cellino San Marco si era detto pronto a rifiutare la dose. Ma come sono andate le cose? Il cantante di 77 anni dopo questo importante momento ha rilasciato un’intervista al settimanale Voi e ha raccontato come è andata la sua vaccinazione e come si è sentito subito dopo. Carrisi ha ricevuto il vaccino Pfizer ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il noto cantanteè stato vaccinato contro il Covid-19. Come sta adesso? Ecco le sue parole! E’ arrivato anche per il cantanteil momento di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Nell’ultimo periodo l’ex marito di Romina Power aveva a lungo parlato di questo importante traguardo pur lasciandosi andare anche ad alcune critiche sul discusso vaccino AstraZeneca. In merito all’ipotesi di ricevere la dose di vaccino prodotta dal colosso anglo-svedese il leone di Cellino San Marco si era detto pronto a rifiutare la dose. Ma come sono andate le cose? Il cantante di 77 anni dopo questo importante momento ha rilasciato un’intervista al settimanale Voi e ha raccontato come è andata la sua vaccinazione e come si è sentito subito dopo.ha ricevuto il vaccino Pfizer ...

