Soleil Sorge a Punta Cana nello stesso resort di Gianmaria Antinolfi | ex di Belén Rodriguez

(Di mercoledì 14 aprile 2021)starebbe vivendo un flirt con, ex fidanzato di. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi secondo il quale l’influencer e il manager sarebbero volati insieme “al caldo”. Le foto postate su Instagram lo dimostrano:sono a, nella Repubblica Domini. Si trovanoposto negli stessi giorni e alloggiano nel medesimo: “Siamo ottimi amici”dichiara a Fanpage.it che consarebbero “ottimi amici” e conferma che l’auto che compare nelle storie di entrambi e in una ...

Advertising

Naliprelemi : @CinguettaTV @alfosignorini Soleil sorge , matte Evandro , Camilla giorgi - giuliapower_ : RT @GiuseppeporroIt: Chiara Nasti al centro della polemica: ha copiato un gruppo musicale coreano? Contro di lei anche Soleil Sorge (FOTO)… - hugsmedobrev : RT @GiuseppeporroIt: Chiara Nasti al centro della polemica: ha copiato un gruppo musicale coreano? Contro di lei anche Soleil Sorge (FOTO)… - piccolaprelemi : RT @GiuseppeporroIt: Chiara Nasti al centro della polemica: ha copiato un gruppo musicale coreano? Contro di lei anche Soleil Sorge (FOTO)… - GiuseppeporroIt : Chiara Nasti al centro della polemica: ha copiato un gruppo musicale coreano? Contro di lei anche Soleil Sorge (FOT… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Dopo l'avvistamento con Andrea Iannone, anche lui ex fidanzato di Belen Rodriguez, pare che, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex fidanzata di Luca Onestini, Marco Cartasegna e ...Così l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne continua a ruotare nell'orbita della showgirl ...Continua a tenere banco la vita sentimentale dell’ex corteggiatrice ed ex protagonista de L’Isola dei famosi Soleil Sorge: solo pochi mesi fa la bionda influencer era stata avvistata con l’ex di Belen ...La fidanzata di Nicolò Zaniolo è finita al centro delle polemiche per via di alcune somiglianze con il videoclip del gruppo musicale Blackpink: scopri cosa è successo ...