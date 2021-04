Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi sul web VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La risposta diDiaiQualche settimana fa la concorrente di Amici è dovuta uscire dal talent dopo una sfida molto sofferta contro il fidanzato Deddy. Il suo percorso, però, all’interno della scuola non è mai stato facile soprattutto per le costanti critiche avanzate dalla maestra Celentano, la quale non la L'articolo proviene da Novella 2000.

Giorgiaa394 : RT @tweetsamici20: Chi vediamo nei daytime di #Amici20: -Martina con i pianti -Raffaele+Arisona -Aka solo con le crisi -Deddy e la nosta… - benedic7e : Tutti quelli che prendono in giro Rosa Di Grazia (la ballerina) dimostrano quanto spesso i ballerini siano i primi… - disagio_tv : Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 2) #Amici20 - disagio_tv : Rosa Di Grazia risponde ai commenti negativi su di lei (parte 1) #Amici20 - noilatuavoce : @Rosa_dEss Le bugie han sempre le gambe corte, oggi o domani la verità farà capolino e quando accadrà...non ci sarà grazia per nessuno. -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Grazia

