Roma, Calenda: «Ma quali primarie, la verità è che Pd e Conte puntano al candidato unico» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Comunali Roma, Calenda contro tutti: Pd e M5S. Raggi, Conte e finanche Letta. Che, dice il leader di Azione, invoca le primarie: «Ma Pd e Conte puntano al candidato unico». Dopo aver archiviato la stagione grillina di Virginia, fallimentare e indifendibile per i suoi stessi alleati… E così, nel frattempo regna il caos. Quello evocato in un vecchio motto della marina borbonica, che recita: «Facite ammuina». Ossia: fate confusione. Ebbene, sembra proprio che questo antico regolamento domini sovrano in queste settimane a bordo dell'ammiraglia Pd, capitanata da Enrico Letta fresco di nomina a segretario dem. Come sul vascello corsaro del M5s, sempre più dilaniato da divisioni e fronde fratricide. I due partiti di centrosinistra faticano a raccapezzarsi al ...

